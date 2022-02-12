DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan, BAE gazetesi için yazdı
Kanada polisi kamyonculara müdahale için harekete geçti
Kazada ölen Kadir, 5 saat önce 'Hayat devam ediyor' demiş
Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarında 3'ü çocuk 6 sivil öldü
Diyanet'in Kudüs turları yeniden başladı
Kanada: Kamyoncular için toplanan bağış 9 milyon doları buldu
Chelsea - Palmeiras maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Uğur Öztürk Kimdir? Uğur Öztürk’ün Kariyer Hayatı
Galatasaray - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Enflasyon timi nedir? Enflasyon Timi görevleri nelerdir? Enflasyon Timi ceza yazabilir mi?
Samsun'da yaşayan Ukraynalılardan Rusya protestosu
KDV düştü mü? Gıda da KDV kaç oldu? Marketler indirim yaptı mı?
Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetik mi yaptırdı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı
İş dünyası yeni adımları ve tedbirleri yorumladı

TIMETURK / DÜNYA / Danimarka'da yükselen enerji faturalarına karşı 320 bin haneye 500'er euro yardım

Danimarka'da yükselen enerji faturalarına karşı 320 bin haneye 500'er euro yardım

Danimarka hükümeti artan enerji faturalarının hanelere getirdiği yükü azaltmak için yaklaşık 320 bin haneye bir seferlik olmak üzere 3 bin 750 kron (500 euro) yardım yapma kararı aldı. Yardımdan faydalanabilecek hanelerde gelirin yıllık 550 bin kronu (74 bin euro) aşmaması şartı aranacak.

3 Saat Önce
2022-02-12 16:51:33
Danimarka'da yükselen enerji faturalarına karşı 320 bin haneye 500'er euro yardım

Danimarka'da hükümetin artan enerji faturalarının hanelere getirdiği yükü azaltmak için parlamentoya sunduğu sübvansiyon teklifi kabul edildi.

Yardımdan yaklaşık 320 bin hanenin faydalanacağını belirten İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen, "Çok özel bir durum yaşıyoruz. Bu kadar yüksek faturalar ödenmesine alışık değiliz ve bu yüzden yardım eli uzatmanın adil olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Yükselen enerji fiyatları yüzünden muhalefetin baskısı son dönemde hükümet üzerinde artmış, partiler iktidardan tüm Danimarkalıları kapsayan bir vergi indirimi yapılmasını istemişti.

Bunun aksine sadece belirli bir kesimi hedef alacak yardım yolunu seçen hükümet, yardımın etkisinin gönderilen çeklerle "hissedilmesini" hedeflediklerini açıkladı.

Bir defalığına verilecek yardım 3 bin 750 kron (500 euro) olacak. Yardımdan faydalanabilecek hanelerde gelirin yıllık 550 bin kronu (74 bin euro) aşmaması şartı aranacak.

"Yardım yetersiz"

Perşembe akşamı muhafazakar ve liberal partiler hükümetin "kesenin ağzını açmaya" hazır olmadığını ve çok az hanenin yardımdan faydalanacağını ileri sürerek müzakerelerden çekildiklerini açıklamıştı.

Geçen temmuzda Danimarka'nın eski Dışişleri Bakanı Uffe Ellemann-Jensen, Rus doğalgazına bağımlı olma tehdidini azaltmak için Norveç-Polonya doğalgaz boru hattı yapımının en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini belirterek, "Avrupalılar, Rusya'ya baskı yapma ihtiyacı doğduğunda, musluğu kapatma fırsatına sahip olmalı" ifadelerini kullanmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş