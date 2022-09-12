Danimarka'da enflasyon 40 yılın zirvesinde!

İskandinav ülkesi Danimarka'da enflasyon, enerji maliyetlerinin artmasının etkisiyle ağustos ayında yüzde 8.9'a yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesine geldi.

Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlarla birlikte Avrupa'da enerji krizi sürerken Danimarka, son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamını açıkladı.

Kopenhag merkezli Danimarka İstatistik Kurumu, yaptığı açıklamada, tüketici fiyat endeksinin ağustos ayında yüzde 8.9'a çıktığını ve bunun 1983'ün başından bu yana en hızlı artış olduğunu kaydetti.

Ülkede tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 8.7 olarak ölçülmüştü.

Enerji krizinin etkilerini dışarıda tutan çekirdek enflasyon oranı ise, bir önceki aydaki yüzde 5.5'ten yüzde 6'ya yükseldi.

Bloomberg'e konuşan Sydbank analisti Mathias Dollerup Sproegel, enflasyonu hem Danimarka hem de Avrupa açısından 'Aşil topuğu' olarak nitelendirdi.

Sproegel, mevcut fiyatlarla birlikte ortalama bir Danimarkalı ailenin 2021'e kıyasla fazladan 40 bin kron (5 bin 400 dolar) harcamak zorunda kalacağını vurguladı.

Arbejdernes Landsbank baş ekonomisti Jeppe Juul Borre ise, "Enflasyon kırılgan bir duruma neden oluyor ve artışın süreceğini kolayca görebiliriz. Aynı zamanda kışa doğru gittiğimiz bu belirsiz zamanda görülenler korkutucu" ifadelerini kullandı. .