Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Danimarka polisi, başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.
2022-07-03 22:41:48
Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonucu birden fazla kişinin yaralandığı ve olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildiği ifade edildi.
Alışveriş merkezinde bulunanlardan polis gelene kadar yerinden ayrılmaması istendi.
1 kişi gözaltında
Danimarka basını, olay yerinde 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. AA .
YORUMLAR (0)