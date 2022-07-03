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Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Danimarka polisi, başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

3 Gün Önce
2022-07-03 22:41:48
Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonucu birden fazla kişinin yaralandığı ve olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildiği ifade edildi.

Alışveriş merkezinde bulunanlardan polis gelene kadar yerinden ayrılmaması istendi.

1 kişi gözaltında

Danimarka basını, olay yerinde 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. AA .

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