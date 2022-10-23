DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5813 ₺

EURO

18,3305 ₺

ALTIN

990,47 ₺

BİST

3.934,63 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Dallas'ta hastaneye silahlı saldırı!

Dallas'ta hastaneye silahlı saldırı!

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir hastanedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, yaralanan saldırgan yakalandı.

3 Saat Önce
2022-10-23 07:46:10
Dallas'ta hastaneye silahlı saldırı!

Dallas Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki hastaneye gelen saldırgan, 2 çalışanı silahla vurarak öldürdü. Hastane polisinin müdahalesiyle saldırgan yaralı yakalandı.

Nestor Hernandez adındaki 30 yaşındaki saldırganın, durumunun iyi olduğu bildirilirken, hastaneye hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği değerlendiriliyor.

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş