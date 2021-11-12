Dağıstan’da katliam yaşandı! Köyü bastılar

Dağıstan’da bugün katliam yaşandı. Bir köy teröristler tarafından basıldı cami imamı ve bir çok kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, Dağıstan'daki Ameterkmahi köyünde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre cami imamı ile cami cemaatinden iki kişi ölürken bir çok kişi de ağır yaralandı.

Mirat Haber sitesinin haberine göre; Dağıstan, Hazar Denizi kıyısında olup en güzel Türk İslam beldelerinden biridir. Rus işgali altında bulunan bu Türk Cumhuriyeti'nde Türkler ve Avarların yanısıra, komünist rejim döneminde yerleştirilen Rus azınlık da yaşıyor.

Özerk bir cumhuriyeti olan Dağıstan'da Moskova'nın uyguladığı baskıcı ve asimilasyon politikalarından dolayı ülke patlamaya hazır bir bomba haline gelmiş durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.