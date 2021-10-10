'Çuvalcı general' kanserden öldü

Irak savaşında Amerikan askerlerine komuta eden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno kanser nedeniyle hayatını kaybetti.Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olan Odierno, Türk kamuoyunda 'çuvalcı general' olarak tanınıyordu.