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TIMETURK / DÜNYA / 'Çuvalcı general' kanserden öldü

'Çuvalcı general' kanserden öldü

Irak savaşında Amerikan askerlerine komuta eden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno kanser nedeniyle hayatını kaybetti.Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olan Odierno, Türk kamuoyunda 'çuvalcı general' olarak tanınıyordu.

5 Saat Önce
2021-10-10 08:00:15
'Çuvalcı general' kanserden öldü

Irak savaşının kilit isimlerinden ABD'li eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno 67 yaşında öldü.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Irak savaşında Amerikan askerlerine komuta eden Odierno kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

2003 yılında Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olan Odierno, Türk kamuoyunda "çuvalcı general" olarak tanınıyordu.

Irak'ta 3 kez görev yapan Odierno, evlerin kapılarını kıran, Iraklıları evlerinden alarak sokaklarda sürükleyen, sert yöntemlere başvuran ve tutukluları Ebu Gureyb Cezaevi'ne atan 4. Piyade Tümeni'ne de komuta etti.

Ebu Gureyb Cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti.

Odierno, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yakalandığında "Direnemeyeceği bir çukurun dibindeydi. Sıçan gibi yakalandı." sözlerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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