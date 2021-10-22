Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde ABD Temsilciler Meclisine karar tasarısı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesine, Türkiye'de Cumhuriyetin ilanının 98'inci yılını kutlamak üzere karar tasarısı verildi.

Tennessee Temsilcisi Demokrat Steve Cohen, Cumhuriyetin ilan edilmesinin yıl dönümü olan 29 Ekim'den önce Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesine Türkiye'ye yönelik bir karar tasarısı sundu.

Tasarıda, "Türkiye Cumhuriyeti halkının ve ülke çapındaki Türk Amerikalıların Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutlarız." ifadesine yer verildi.

Cumhuriyetin 29 Ekim 1923'te ilan edildiğine dikkat çekilen tasarıda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise "modern Türkiye'nin vizyoner lideri" olarak nitelendirildi.

Tasarıda, Türkiye Cumhuriyetinin vatanı olan Anadolu'nun binlerce yıldır medeniyetin beşiği olduğuna işaret edilirken, ABD'nin "kurucu babaları"nın Amerikan anayasasının hazırlanmasında Türkiye'ye (Osmanlı) danıştığı belirtildi.

2020'de ABD'nin Türkiye'ye ihracatının 11,5 milyar, ithalatın ise 10,1 milyar dolar olduğuna işaret edilen tasarıda, şu ifadelere yer verildi:

"83 milyon 600 bin nüfusuyla dünyanın Doğu ile Batı arasında kritik bölgede yer alan Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) ikinci büyük ordusuna komuta etmekte ve terörle mücadele alanındaki bölgesel gelişmelerde, enerji çeşitlendirmesi, küresel tedarik zincirlerinin güvence altına alınması, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının önlenmesinde ABD ile ittifak halindedir."

Karar tasarısında, Türkiye'nin DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı aktif bir mücadele içinde bulunduğuna değinilirken, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kıyımından kaçan 9 milyondan fazla mülteciye ülke içinde ve Suriye'de yardım ettiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu belirtilen tasarıda, "Son olarak Kabil Uluslararası Havalimanı'nda konuşlu 600'den fazla Türk askerinin tahliye operasyonuna verdiği destek dahil Türkiye, 20 yılı aşkın bir süredir Afganistan'da ABD'nin güçlü ve güvenilir bir müttefikidir." denildi.

Tasarıda, ABD'ye yaşayan Türklerin, ülkenin sanatına, bilimine, akademisine, hukukuna, iş dünyasına ve siyasi yaşamına yaptıkları katkılardan da anlaşılacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri dokusunun önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Tasarının karar kısmında ise şunlar kaydedildi:

"Temsilciler Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir müttefiki olarak tanır; Türkiye'nin Irak ve Suriye İslam Devleti (DEAŞ olarak da bilinir), PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadeleye yönelik küresel çabalara yaptığı katkı için takdirini ifade eder; bölgedeki çatışma ve istikrarsızlıkların neden olduğu mülteci akınından dolayı Türkiye halkının karşı karşıya olduğu benzersiz siyasi, ekonomik ve sosyal zorlukları, Türk-Amerikan toplumunun Amerika'ya yaptığı üretken katkıları takdir eder ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutlayan Türkiye halkını ve ülke çapındaki Türk Amerikalıları tebrik eder."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.