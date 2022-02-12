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TIMETURK / DÜNYA / Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i, Biden'ın seçimleri kazandığına inanmıyor

Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i, Biden'ın seçimleri kazandığına inanmıyor

ABD'de yapılan bir anket, ülkede nüfusun yarısından fazlasının seçimlere artık güvenmediğini ortaya koydu.

39 Dakika Önce
2022-02-12 00:24:38
Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i, Biden'ın seçimleri kazandığına inanmıyor

CNN tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 50'si, seçim sonuçlarının değiştirilebileceğine inandığını söyledi.

Demokratların yüzde 56'sı, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 48'i seçim sonuçlarının tersine çevrilme ihtimali olduğunu düşünürken, ankete katılanların yüzde 56'sı seçimlere güveninin azaldığını ve sonuçlara güvenmediğini belirtti.

Demokratların yüzde 76'sı, 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasının adil olduğuna inanırken, Cumhuriyetçilerin yüzde 67'si soruşturmayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı suçlamaya yönelik tek taraflı bir çaba olarak görüyor.

Cumhuriyetçilerin yüzde 70'i, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimleri kazandığına inanmıyor. AA .

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