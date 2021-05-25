‘’Cumhuriyetçilere göre gerçek başkan hâlâ Trump’’

Reuters haber ajansı ile araştırma şirketi Ipsos’un 17 ile 19 Mayıs tarihleri arasında ulusal çapta gerçekleştirdiği ankete göre, Cumhuriyetçiler’in yüzde 53’ü, partilerinin adayı olan Trump'ın şu anda 'gerçek başkan' olduğuna inanıyor.

ABD'de yapılan son bir ankete göre Cumhuriyetçiler'in çoğunluğu hala Donald Trump'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerini kazandığına inanıyor ve Joe Biden karşısında kaybetmesini yasadışı oylamaya bağlıyor.

Reuters haber ajansı ile araştırma şirketi Ipsos'un 17 ile 19 Mayıs tarihleri arasında ulusal çapta gerçekleştirdiği ankete göre, Cumhuriyetçiler'in yüzde 53'ü, partilerinin adayı olan Trump'ın şu anda "gerçek başkan" olduğuna inanıyor. Bu oran Demokratlar arasında yüzde 3 ve tüm Amerikalı seçmenler arasında yüzde 25 olarak kayda geçti.

Ankete göre, yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri, 3 Kasım başkanlık seçimlerinin yasadışı oylamayla lekelendiğine inanıyor. Cumhuriyetçiler arasında bu oran yüzde 56.

13 ile 17 Kasım tarihleri arasında yapılan ankette de rakamlar aşağı yukarı aynıydı. Amerikalılar'ın yüzde 28'i ve Cumhuriyetçiler'in yüzde 59'u o dönemde aynı şekilde düşünüyordu.

Demokrat Joe Biden, başkanlık seçimini yedi milyondan fazla oyla kazandı. Onlarca mahkeme, Trump'ın sonuçlara yönelik itirazlarını reddetti; ancak eski başkan ve destekçileri, muhafazakar haber kuruluşlarına temelsiz komplo teorilerini dayatmakta ısrar etti.

Reuters / Ipsos anketi, Cumhuriyetçiler'in yüzde 61'inin seçimin Trump'tan "çalındığına" inandığını gösterdi. ABD Kongre Binası'na 6 Ocak'ta düzenlenen ve beş can kaybı ile sonuçlanan baskında Trump'ın sorumluluğun bir kısmını üstlenmesi gerektiğine inanan Cumhuriyetçiler'in oranı ise yalnızca yüzde 29.

Yine de Cumhuriyetçiler'in yüzde 58'i dahil olmak üzere ankete katılanların yüzde 67'si, kasabalarındaki seçim yetkililerine işlerini dürüstçe yapmaları konusunda güvendiklerini söyledi.

Kasım ve Mayıs anketleri, ABD'de çevrimiçi olarak İngilizce olarak yapıldı. Mayıs anketi, 909 Demokrat ve 754 Cumhuriyetçi de dahil olmak üzere 2 bin 7 yetişkinin yanıtlarını topladı. Anketin sapma oranı yaklaşık yüzde 4.

Kaynak: VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.