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‘Cumhuriyetçiler son seçimleri Trump'ın kazandığına inanıyor’

ABD 2020 Başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan ankete göre, Cumhuriyetçilerin yüzde 61'i seçimlerin Trump'tan 'çalındığına' ve Joe Biden'ın hile ile başa geçtiğine inanıyor.

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25.05.2021 18:40:49
‘Cumhuriyetçiler son seçimleri Trump'ın kazandığına inanıyor’

ABD'de yapılan bir anket, Cumhuriyetçi seçmenin çoğunluğunun 2020 seçimlerine hile karıştırıldığını ve gerçekte kazananın Donald Trump olduğuna inandığını ortaya koydu.

Reuters/Ipsos tarafından, 17-19 Mayıs'ta 2007 kişi üzerinde yapılan ankette Cumhuriyetçilerin 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine bakışı değerlendirildi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 61'i seçimlerin Trump'tan "çalındığına" ve Joe Biden'ın hile ile başa geçtiğine inandığını belirtti.

Ayrıca Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı da seçim sonuçlarının Trump aleyhine "yasa dışı oylarla" değiştirildiğine inandığını bildirdi.

Söz konusu anket, seçimlere hile karıştırıldığını savunan eski Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi seçmen üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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