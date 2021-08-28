Cumhuriyetçi Banks: 'Taliban 85 milyar dolarlık ABD askeri envanterini ele geçirdi'

ABD'de yapılan açıklamada Taliban'ın 5-15 Ağustos tarihli büyük taarruzunda uçak, helikopter, araç, hafif silah ve diğer çeşit ele geçirdiği ABD askeri envanterinin değerinin 85 milyar dolar olduğu belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde milletvekili olan Cumhuriyetçi Jim Banks Taliban'ın zaferle sonuçlanan büyük taarruzunda 85 milyar dolar değerinde ABD askeri varlığını da ganimet olarak ele geçirdiğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin en aktif Cumhuriyetçi milletvekillerinden Jim Banks, bir grup Cumhuriyetçi milletvekiliyle beraber ABD Temsilciler Meclisi'nde basın açıklamasında bulundu.

Biden Hükümeti'nin "tahliye rezaleti"ni eleştiren Jim Banks, ABD'nin "Taliban bu kadar ilerlemeden Afganistan'ı terk etmemesini", "Kabil Havalimanı'nda ABD'nin küçük düşürülmesini", "Askeri malzemelerin daha önce çekilmeyip Taliban tarafından ele geçirilmesini" eleştirdi.

Jim Banks'ın açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise Taliban'ın 5 Ağustos'ta giriştiği ve vilayet merkezlerini ele geçirmeyi hedeflediği taarruzunda ele geçirdiği ABD askeri envanterine dair paylaştığı veriler oldu.

Taliban'ın bu dönemde 85 milyar dolar değerinde ABD askeri envanterini ele geçirdiğini belirten Jim Banks bu envantere dair şu ayrıntıları paylaştı:

"Taliban ABD'den ele geçirdikleri: 200'den fazla uçak ve helikopter, 75 binden fazla araç, 600 binden fazla hafif silah ve tüfek.

Taliban şu an dünyadaki ülkelerin %85'inden daha fazla Black Hawk (Kara Şahin) helikopterine sahip.

Sadece silah değil çok büyük miktarda gece görüş gözlüğü, vücut zırhı, tıbbi malzeme ele geçirdiler. Daha kötüsü ABD'nin sırlarını, Afganistan'da ABD'nin 20 yıllık savaşta işbirliği yaptıklarının parmak izlerini de içeren biyometrik cihazları ele geçirdiler.

Bu hükümetin ise bunca askeri envanteri geri alabilmek için bir planı yok."

Biden yönetiminden, Demokrat Parti'den veya Pentagon'dan Jim Banks'in açıklamalarına herhangi bir itiraz gelmemesi, ABD kamuoyunda bu açıklamaların doğruluğuna dair kanaatleri güçlendirdi.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.