Cumhurbaşkanı Said, Tuğgeneral Murabıt’ı Sağlık Bakanı olarak atadı

Yaklaşık iki hafta önce Tunus Parlamentosu’nu donduran, başbakanı görevden alan ve yürütme yetkisini devralan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bir ordu mensubunu yeni Sağlık Bakanı olarak atadı.

Yaklaşık iki hafta önce Tunus Parlamentosu'nu donduran, başbakanı görevden alan ve yürütme yetkisini devralan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bir ordu mensubunu yeni Sağlık Bakanı olarak atadı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından dün (Cuma) yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Kays Said, Ali Murabıt'i Sağlık Bakanlığı görevine atadı” ifadeleri kullanıldı.

Ordunun ülkenin güneyinde aşı programını denetleyen Tuğgeneral Dr. Ali Murabıt, Said'in huzurunda yemin etti.

Şarkul Avsat'ın haberine göre, Murabıt, 20 Temmuz tarihinde vekaleten Sağlık Bakanlığı görevine getirilen eski Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi'nin yerine getirildi.

Dr. Ali Murabıt, Tunus'ta yaşanan siyasi ve sağlık krizinde bu koltuğa oturan beşinci Sağlık Bakanı oldu.

Murabıt'ın atanması, Kays Said'in içişleri, ekonomi ve iletişim teknolojileri bakanlıklarına yaptığı yeni görevlendirmelerin ardından 25 Temmuz'da yürütme yetkisini üstlenmesinden bu yana yaptığı bir dizi atama arasında yer alıyor

Cumhurbaşkanı Said, Tunus Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sayfasından yayınlanan bir videoda hükümetin performansını eleştirerek “Birçok vatandaşımızı minimum düzeyde oksijensiz bıraktılar” demişti.

Geçtiğimiz aylarda Tunus'ta ciddi oksijen sıkıntısı yaşanan hastaneler aşırı bir şekilde hasta almaya başlamıştı. Koronavirüs salgınının başladığı 2020 yılından bu yana Tunus'ta 20 bin insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 600 bini geçti. Vaka ve ölü sayılarının fazla olmasının nedenleri olarak koronavirüs aşılarının ülkeye geç gelmesi, sağlık ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması, siyasette yaşanan kriz ve ülkenin içinde olduğu zor durum gösteriliyor. AFP'nin haberine göre, koronavirüs nedeniyle Tunus'ta resmi rakamlara göre dünyanın en kötü ölüm oranı yaşandı.

Tunus, bağışlar ve satın alınan 6 milyondan fazla aşı dozu ile Pazar günü 40 yaş üstü için aşılama programını başlatacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.