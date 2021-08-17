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TIMETURK / DÜNYA / Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en etkili Müslüman lideri seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en etkili Müslüman lideri seçildi

Ürdün merkezli Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi, dünyanın en etkili Müslüman lideri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.

1 Saat Önce
2021-08-17 11:06:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en etkili Müslüman lideri seçildi

Ürdün merkezli Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın en etkili 500 Müslüman lideri" kitapçığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer aldı.

'KÖKLÜ GELENEĞİN TAKİPÇİSİ'

Tanıtım yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarih boyunca sosyali kültürel ve dini farklılıkları zenginlik olarak gören köklü bir geleneğin takipçisiyiz" sözlerine yer verildi. Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden küresel bir güç olarak ortaya çıkarttığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

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Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos 2014'te Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olmadan ve ardından ikinci dönem başkanlığını bitirmeden önce, 11 yıl boyunca Türkiye'nin Başbakanıydı ve art arda üç seçim kazandı.

'MÜSLÜMANLARIN SESİ OLDU'

Görev süresi boyunca Türkiye, benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme, anayasal reform ve büyük bir küresel güç olarak yeniden bir araya geldi. Bütün bunlar, onun dünya sahnesindeki mazeretsiz sesi ve Müslüman meselelerine verdiği destekle birleştiğinde, dünya çapındaki Müslümanları kazandı.

'OLAĞANÜSTÜ POPÜLARİTESİ VAR'

Cumhurbaşkanı: Erdoğan 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52,5 oy aldı (seçime katılım yüzde 86'ydı). Bu, olağanüstü popülaritesinin ve başarısının bir devamıydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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