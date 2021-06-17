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Corbyn: İsrail’in yaptığı utanç verici bir hamle

İngiliz İşçi Partisi eski Lideri Jeremy Corbyn, İsrail’in önceki gün Gazze’ye düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek, “İsrail’in yaptığı utanç verici bir hamle. Bombardıman derhal durdurulmalı” diyerek Naftali Bennet başbakanlığında kurulan yeni hükümeti uyardı.

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17.06.2021 09:00:58
Corbyn: İsrail’in yaptığı utanç verici bir hamle

İngiltere'de İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, işgal devleti İsrail'in varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulunarak, İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'e tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Corbyn, "(Söz konusu saldırılar) Naftali Bennett'in görevine müzakereyle değil, şiddetle başlamak için yaptığı utanç verici bir hamle. Gazze'de son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarının ardından binlerce insan perişan oldu, enkazlar arasında yaşıyor. Bombardıman derhal durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

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Önkceki gün İsrail'e ait savaş uçakları, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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