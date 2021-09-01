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TIMETURK / DÜNYA / Çöpünü getir 2000 doları al!

Çöpünü getir 2000 doları al!

Günümüzde dünyanın en büyük sorunları arasında yer alan çöp dağlarına, Avustralya devletinden ilginç çözüm. Başta çöp dağları olmak üzere terkedilmiş alışveriş arabalarına ve çirkin görüntüye neden olan şehirdeki duvarlara grafiti yapılmasını teşvik etmek için 500 dolardan 2000 dolara kadar ödül verilmesi kararlaştırıldı.

3 Saat Önce
2021-09-01 14:39:07
Çöpünü getir 2000 doları al!

Her hafta ayrı bir konunun ele alınacağı yarışmanın tek şartı var, 18 yaş üstünde olmak. Eylül ayı boyunca yapılacak olan yarışmanın ilk haftaya düşen konusu, geri dönüşüm. Çöp konteynırlarının çevresindeki görüntü kirliliğinin önüne geçmesi de hedeflenen yarışmada çöp dağlarını bildirmek yetkililere bildirmek yeterli olacak.

İkinci haftanın konusu, grafiti. Terkedilmiş ve şehrin siluetini etkileyen duvarlara grafiti çizimi yapılacak.

Üçüncü yani son haftanın konusu da oldukça ilginç, terkedilmiş alışveriş arabalarını istenilen yerlerde toplamak. Ülkenin en büyük problemlerinden birisi olan terkedilmiş alışveriş arabaları yetkililere bildirerek toplatılmasına katkı sağlamak da sadece 500 dolar.

Bu yarışmaya katılım tamamen ücretsiz olacak..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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