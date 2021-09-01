Çöpünü getir 2000 doları al!

Günümüzde dünyanın en büyük sorunları arasında yer alan çöp dağlarına, Avustralya devletinden ilginç çözüm. Başta çöp dağları olmak üzere terkedilmiş alışveriş arabalarına ve çirkin görüntüye neden olan şehirdeki duvarlara grafiti yapılmasını teşvik etmek için 500 dolardan 2000 dolara kadar ödül verilmesi kararlaştırıldı.