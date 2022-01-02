DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rektör Özkan, Asiye'nin son durumunu açıkladı
James Bond başına gelenler olaylar yüzünden gerçek hayatta yaşayabilir miydi?
Yaramazlık yapıyor diye Wushu'ya gönderildi, Avrupa şampiyonu oldu
Kılıçdaroğlu: Tek gelirli haneler yıkımın eşiğinde
Yunan analistten ilginç Türkiye analizi: 15 Temmuz'dan sonra ABD'nin kontrolü bitti
Burcu Esmersoy'dan çok samimi itiraf
Tütü giyen Ali Sunal Tarkan'a seslendi
Ahmet Mahmut Ünlü: “Neresini öperse öpsün”
Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında? Eda Ece nereli? Maske Kimsin Sen Jüri üyesi Eda Ece
Numan Kurtulmuş: CHP'nin önde gelenleri CHP'nin değişmediğini gösteriyor
Şimdi de gözlerde virüs salgını: Uzmanlar adenovirüse karşı uyarıyor
Murat Bardakçı'dan topluma 'astrolog' uyarısı : 'Modern baklacılara inanmayın'
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Colorada tarihinin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndü
İlyas Salman'a hapis şoku

TIMETURK / DÜNYA / Colorada tarihinin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndü

Colorada tarihinin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndü

ABD’nin Colorado eyaletinde yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan, bölge tarihinin en büyük yangını kar yağışlarıyla sona erdi.

3 Saat Önce
2022-01-02 12:16:45
Colorada tarihinin en büyük yangını kar yağışlarıyla söndü

Kendini dünyanın 'süper gücü' ilan eden ABD'nin acizliği bir kere daha ortaya çıktı. Colorada eyaletinde çıkan yangın karşısında çaresiz kalan ABD'nin imdadına kar yağışları geldi. 

ABD'nin Colorada eyaletine bağlı Boulder County'de perşembe sabah saatlerinde başlan yangın saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti.

Eyalet tarihinin en büyük yangınında, Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edildi.

Yetkililer, biri itfaiye memuru altı kişinin yaralandığını, üç kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaşırken tarihi yangının bölgede etkili olan kar yağışıyla sona erdiği ifade edildi.

Yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan yangında 1000 ev hasar gördü, bir otel ve bir alışveriş merkezi kül oldu.

Yerleşim yerlerindeki yangınların bir kısmının rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bilim insanları, aşırı kuru ve rüzgarlı havaların iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu ve yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını söylüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş