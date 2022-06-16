Çok konuşulacak iddia! Ukrayna'ya kimsenin tahmin etmeyeceği yerden destek geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken dünya basınına yansıyan bir iddia ortalığı karıştırdı. Son çıkan haberlere göre, çok sayıda Rus'un ordudan kaçtığı ve Ukrayna adına savaştığı öğrenildi. Öte yandan Ukrayna ordusu içinde Rusların oluşturduğu bir lejyonun bulunduğu belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış ve rotasını Donbas'a çevirmişti. Savaşta inisiyatifi ele geçirdiği belirten Rusya bu bölgedeki ilerleyişini sürdürürken Ukrayna ise direnmeye devam ediyor.

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA

Batıdan pek çok silah tedarik eden Ukrayna'ya bir destek de Rusya'dan geldiği iddia ediliyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, çok sayıda Rus, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yanında savaşmak için ordudan kaçtı. Aynı habere göre, Ukrayna ordusu bünyesinde Rus vatandaşlarının yer aldığı bir lejyon bulunuyor.

NEDEN KİEV SAFLARINA GEÇTİLER?



Bu lejyonun üyesi olan Volodymyr Grotskov Ukrayna safına geçme nedenini gazetenin muhabiri Ian Birrell'a anlattı. 48 yaşındaki elektrik mühendisi ülkesini sevdiğini ve Kremlin'i dünyanın barış ve güvenliğini tehdit eden yıkıcı bir 'kanser' olarak gördüğünü söyledi.

Grotskov 'Kulağa iddialı gelebilir ama ben özgürlük ve demokrasi için savaşıyorum' dedi. 'Peki yakalanırsan ne olacak?' sorusuna Grotskov'un cevabı ise net oluyor: 'Ölüm olur'

Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı Igor Volobuev ise 'Putin rejiminden nefret ediyorsanız ve Rusya'nın özgür, demokratik bir ülke olmasını istiyorsanız, bize katılın' dedi.

DİRENİŞİN GİZLİ KAHRAMANLARI

Kuşkusuz Ukrayna ordusu dünyayı şaşırtmış durumda. 2014'te Kırım'ı Ruslara kaybeden ordu aylardır Rus birliklerine karşı büyük bir direnişe imza atıyor. Başta ABD olmak üzere batılı ülkelerden gelen silah yardımı Ukrayna'nın savaşta elini bir hayli güçlendirmiş durumda. Ancak savaşta kilit bir rol oynayan 'sabotaj birlikleri' Rus ordusuna ciddi kayıplar verdiriyor. Bazı birlikler cephe gerisine sızarak trenleri havaya uçuruyor ve Rus ordusunun ikmal hatlarını bozuyor.

Bu birlikler Rus ordusuna onlardan silah çalarak da zarar veriyor. Ukrayna saflarında Rus birliklerinin geride bıraktığı askeri ekipmanı tamir edip onu Ukrayna ordusuna kazandıran bir birlik de yer alıyor.

Bu strateji daha önce pek çok savaşta uygulanmıştı. Hem İkinci Dünya Savaşı'nda hem de Falkland Savaşı'nda, İngiliz askerleri ele geçirdikleri ağır makineli tüfekleri düşmana çevirmişti.