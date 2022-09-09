Çocuksu mutlulukların dev duvarlara yansıması

Seth Globepainter takma ismiyle tanınan sokak sanatçısı Julien Malland, duvar boyama sanatı olan murallarında çocukluk yıllarında yaşadığı duyguları konu alıyor.

Bazı sokak sanatçıları ortaya koydukları eserlerinde hem biçimsel hem de içerik olarak çocukluk masumiyetinin havasını işlemeleriyle ön plana çıkıyor. Duvarları masal kitaplarından sayfalar gibi resimleyen Julien Malland da bu kulvarda üretim yapan sokak sanatçılarından biri.

Fransız sanatçı Julien Malland, namıdiğer Seth Globepainter çocukluk yıllarına ait masumiyeti ve merakı ele aldığı duvar resimleriyle tanınıyor. Çocukları tasvir ediş şekli ise onu diğer sanatçılardan kolaylıkla ayırt etmenizi sağlıyor. Paris'ten Jersey City'ye ve Amman'a kadar dünyanın farklı şehirlerinde çok büyük ölçekli eserler üretmiş.

Özellikle sanatçının Ukrayna'daki savaşı ele alan en son duvar resimlerinde, yüzü olmayan ya da görünmeyen çocuk karakterler yer alıyor.

Malland şu anda bir litografi serisi üzerinde çalışıyor ve yaşamını sürdürdüğü Paris'te, Fluctuart'ta 27 Ekim'de açılacak kişisel sergisine hazırlanıyor. Sanatçının yeni çalışmalarını Instagram'ı ve internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

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