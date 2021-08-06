CNN Televizyonu aşı olmadan ofise gelen 3 çalışanını işten kovdu

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından biri olan haber kanalı CNN, aşı olmadan ofise gelen üç çalışanını işten kovdu.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından biri olan haber kanalı CNN, aşı olmadan ofise gelen üç çalışanını işten kovdu.

Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre, şirket içerisinde çalışanlara gönderilen bir iç yazışmayla, aşı olmayan üç çalışanın anlaşmalarının sonlandırılarak işten çıkarıldıkları bildirildi.

CNN çalışanlarına kurum başkanı Jeff Zucker tarafından gönderilen mesajda, COVID-19 aşılarının yaptırılması konusunda şirketin sıfır tolerans politikası uyguladığı ve her çalışanın aşı olmak zorunda olduğu hatırlatıldı. Zucker, mesajında CNN çalışanlarının ofiste ya da sahada çalışan fark etmeksizin mutlaka aşı olmak zorunda olduklarını bildirdi.

Zucker mesajında “Haber, spor ve stüdyolarda çalışan her kim olursa olsun aşılanmak zorundadır. Bu konudaki tavrımızı aylardan beri net olarak ifade ediyoruz. Bu konuda bir kafa karışıklılığı olmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

CNN, COVID-19 aşılarını yaptırmanın kurumda çalışmanın ana kurallarından biri haline geldiğini duyurmuştu. Şirket, ülkede artan Delta varyantı nedeniyle çok sayıda personelinin ofise geri dönüş tarihini de 7 Eylül'den Ekim ayının ortasına kaydırdı. Ancak iki doz aşısını yaptırmış olan çalışanlar arzu etmeleri halinde ofise gidip çalışabiliyorlar. CNN haber kanalının ayrıca Los Angeles, Washington, ve Atlanta ofislerinde maske takma zorunluluğu da bulunuyor.

Amerika'da her ne kadar federal hükümet ya da eyaletler aşı konusunda zorunluluk uygulaması henüz getirmese de özel şirketler, çalışanlarına aşı yaptırmayı zorunlu kılabiliyorlar. Hali hazırda aralarında Netflix, Disney'in de bulunduğu show dünyasından çok sayıda şirket ve büyük bazı finans kuruluşları çalışanlarının aşı yaptırmasını zorunlu kılma kararı almış durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.