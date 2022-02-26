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TIMETURK / DÜNYA / CNN'den tepki çeken 'Ukrayna' paylaşımı

CNN'den tepki çeken 'Ukrayna' paylaşımı

Amerikan CNN haber kanalının son dakika olarak yayımlandığı haberde, kıçını sallayarak bira reklamı eşliğinde Ukrayna’daki savaş sirenlerini yayınlaması tepki topladı.

45 Dakika Önce
2022-02-26 14:55:17
CNN'den tepki çeken 'Ukrayna' paylaşımı

Ukrayna'da siviller Rus saldırılarından hayatlarını kaybederken Amerikan haber kanalı CNN'in savaşla ilgili yayınladığı haber, Amerikan'ın gerçek yüzünü gösterdi.

CNN'nin son dakika olarak verdiği ve tepki topladığı haberde, adamlar kıçını sallayarak bira reklamı eşliğinde Ukrayna'daki savaş sirenlerini yayınlıyor.

İşte CNN'in tepki toplayan haberin videosu:

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