CNN'den tepki çeken 'Ukrayna' paylaşımı
Amerikan CNN haber kanalının son dakika olarak yayımlandığı haberde, kıçını sallayarak bira reklamı eşliğinde Ukrayna’daki savaş sirenlerini yayınlaması tepki topladı.
2022-02-26 14:55:17
Ukrayna'da siviller Rus saldırılarından hayatlarını kaybederken Amerikan haber kanalı CNN'in savaşla ilgili yayınladığı haber, Amerikan'ın gerçek yüzünü gösterdi.
CNN'nin son dakika olarak verdiği ve tepki topladığı haberde, adamlar kıçını sallayarak bira reklamı eşliğinde Ukrayna'daki savaş sirenlerini yayınlıyor.
İşte CNN'in tepki toplayan haberin videosu:
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