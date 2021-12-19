DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili yeni gelişme! TBMM'ye sunuldu
Antalya'da okullar tatil mi? 20 Aralık kar tatili açıklaması
Azerbaycan, Ermenistan’a 10 asker iade etti
Ünlü psikiyatrist Carl Jung: Hayatı nasıl yaşamalı?
CNN’den koronavirüs salgını nedeniyle ofislerini kapatma kararı
'Kapitalizmin dini ilaç değil, virüs üreten ilaç şirketleri'
İslam Memiş'ten kritik yorum! Bu seviyelerden dolar ve altın alınır mı?
İzmir'de şiddetli rüzgar: Ağaçlar kökünden söküldü
Bu hafta en çok kazandıran 10 altcoin (18 Aralık)
NASA’dan Tuz Gölü paylaşımı: Yıllar içindeki değişim!
Hollanda, 4 hafta tam kapanma kararı aldı
Kılıçdaroğlu’nu aday “yapmayacaklar”
Erdoğan'dan ''Space X'' açıklaması
'Libya ile dostluğumuz 'Teneke Napolyon' Macron'u deli ediyor'
ABD: Harem-i Şerif Ürdünlülerin sorumluluğuna verilsin

TIMETURK / DÜNYA / CNN’den koronavirüs salgını nedeniyle ofislerini kapatma kararı

CNN’den koronavirüs salgını nedeniyle ofislerini kapatma kararı

ABD merkezli ünlü medya kuruluşu CNN, artan Omicron vakaları sonrası ofislerini kapatmaya karar verdi.

54 Dakika Önce
2021-12-19 10:16:49
CNN’den koronavirüs salgını nedeniyle ofislerini kapatma kararı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da yayınlanan haberde, CNN'in ofislerini Koronavirüs salgını dolayısıyla kapatma kararı aldığı duyuruldu.

Şirkette Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ABD genelindeki bütün ofislerin kapatıldığını aktaran Wall Street Journal, CNN'in Başkanı Jeff Zucker'in çalışanlarına bir bilgilendirme e-maili attığı da kaydedildi.

Mektupta Zucker, ofiste olması zorunlu olmayan kişilerin uzaktan çalışmasının istendiği aksi takdirde hastalığın şirket içinde yayıldığı belirtildi. Zucker, “Şirket içinde bazı değişiklikler ve stüdyolarda değişiklikler yapacağız. Eğer işiniz için ofise gelmeniz zorunlu değilse lütfen uzaktan çalışın” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş