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CNN'de 'Hitler' krizi!

CNN için çalışan ve Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle 'Hitler'i öven' bir paylaşımda bulunan Pakistanlı gazetecinin sözleşmesi iptal edildi.

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17.05.2021 13:59:51
CNN'de 'Hitler' krizi!

CNN için çalışan ve Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle 'Hitler'i öven' bir paylaşımda bulunan Pakistanlı gazetecinin sözleşmesi iptal edildi.

Pakistan'da yaşayan ve CNN için çalışan serbest gazeteci Adeel Raja, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün dünyanın bir Hitler'e ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Gönderi bir süre sonra kaldırılsa da, durumdan haberdar olan CNN yönetimi Raaj ile çalışmaya son verdiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CNN Sözcüsü Matt Dornic, "Bu iğrenç ifadeler ışığında, herhangi bir şekilde CNN ile bir daha çalışmayacak" ifadelerini kullandı.

Dornic ayrıca, "Adeel Raja hiçbir zaman CNN çalışanı olmadı. Serbest çalışan olarak İslamabad'dan haberler konusunda katkıda bulundu" dedi.

Raja ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tek bir tweet'in Filistin davasına katkıda bulunmasına ve batının beni işimden ederek ifade özgürlüğü ve insan hakları iddiasına dikkat çekmesine sevindim" ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-05-17 13.54.27

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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