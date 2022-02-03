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TIMETURK / DÜNYA / CNN başkanı Jeff Zucker istifa etti

CNN başkanı Jeff Zucker istifa etti

Jeff Zucker, CNN başkanlığından istifa etti. Zucker, görevini 2013'ten beri yürütüyordu.

2 Saat Önce
2022-02-03 01:07:35
CNN başkanı Jeff Zucker istifa etti

ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker, kurumda çalışan bir iş arkadaşı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Zucker, CNN bünyesinde çalışan bir ağ yöneticisiyle rızaya dayalı ilişkisini kabul ettikten sonra kurumdaki 9 yıllık görevinden ani kararla istifa ettiğini duyurdu.

Tecrübeli yönetici, çalışanlarına gönderdiği yazılı bildirimde istifasıyla ilgili, eski CNN sunucusu ve eski New York Valisinin kardeşi Chris Cuomo ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak ilişkiyi kabul ettiğini söyledi.

WarnerMedia'nın CEO'su çalışanlara e-posta gönderdi

Zucker, "İlişki başladığında açıklamam gerekirdi ama ben yapmadım. Yanılmışım" dedi. İlişkide olduğu kadın meslektaşının ismine değinmezken, kendisiyle 20 yıldır birlikte çalıştığını ancak ilişkilerinin son zamanlarda başladığını ifade etti.

CNN'in ana kuruluşu WarnerMedia'nın CEO'su Jason Kilar, çalışanlara gönderdiği bir e-postada Zucker'ın istifasını kabul ettiğini doğrulayarak, "Yakında bir geçici liderlik planını açıklayacağız." ifadesini kullandı. AA .

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