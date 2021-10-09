DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Velilerde 'okullar kapanacak mı?' endişesi
2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı
Çipras: Türkiye silahlarını kendi üretiyor, Yunanistan her şeyi dışarıdan alıyor
Dünyaca ünlü isimlerin az bilinen karanlık yüzleri
İnsan hayatının en mutlu yılları nelerdir?
Fransa'da 'Türkiye paranoyası' sürüyor! TÜSİAD'ı da tehdit olarak gösterdiler
TÜBİTAK’tan 'Robot Göz': Doğal gaz kaçaklarını tespit edecek
Fehmi Koru kimdir? Fehmi Koru hangi kanalda? Fehmi Koru nereli, kaç aşında?
Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu kış gripten 60 bin kişi ölebilir
Türkiye'nin 'adalar' mektubu Yunanistan'da paniğe neden oldu
Küresel enerji krizi geliyor
Meclis'e sunuldu! Tapu harcına muafiyet kapıda
Aydın Cem Aslanbay kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğünde önemli atama
NASA robotu Mars'ta bir kraterin daha önce suyla dolu olduğunu belirledi
Sünnette dua ettiği için hakkında soruşturma açıldı

TIMETURK / DÜNYA / Çipras: Türkiye silahlarını kendi üretiyor, Yunanistan her şeyi dışarıdan alıyor

Çipras: Türkiye silahlarını kendi üretiyor, Yunanistan her şeyi dışarıdan alıyor

Ana muhalefet lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras, Miçotakis’i sert bir dille eleştirdi.

29 Dakika Önce
2021-10-09 11:56:55
Çipras: Türkiye silahlarını kendi üretiyor, Yunanistan her şeyi dışarıdan alıyor

Ana muhalefet lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i “Türkiye ile silahlanma yarışından vazgeçmeye” çağırdı. Radikal Sol Koalisyon SYRIZA'nın lideri olan Çipras, “Miçotakis kravat satın alır gibi uçak ve fırkateyn alıyor. Yunan halkının parasını kendi ailesinin serveti sanıyor. Silahlanma yarışı Yunanistan'a sadece zarar verir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının (GSMH) Yunanistan'ın 4 katı olduğuna dikkat çekerek “Neyi kıyaslıyoruz” diye soran ve Miçotakis yönetiminin savunma harcamalarına itiraz eden eski Başbakan, “Türkiye'nin dış borcu GSMH'nin sadece yüzde 37'sine, Yunanistan'ın ise yüzde 210'una eşit. Türkiye savunma ihtiyaçlarının yüzde 75'ini kendi üretiyor. Yunanistan ise her şeyi dışarıdan satın alıyor” diye ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş