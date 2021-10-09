Çipras: Türkiye silahlarını kendi üretiyor, Yunanistan her şeyi dışarıdan alıyor

Ana muhalefet lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras, Miçotakis’i sert bir dille eleştirdi.

Ana muhalefet lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i “Türkiye ile silahlanma yarışından vazgeçmeye” çağırdı. Radikal Sol Koalisyon SYRIZA'nın lideri olan Çipras, “Miçotakis kravat satın alır gibi uçak ve fırkateyn alıyor. Yunan halkının parasını kendi ailesinin serveti sanıyor. Silahlanma yarışı Yunanistan'a sadece zarar verir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının (GSMH) Yunanistan'ın 4 katı olduğuna dikkat çekerek “Neyi kıyaslıyoruz” diye soran ve Miçotakis yönetiminin savunma harcamalarına itiraz eden eski Başbakan, “Türkiye'nin dış borcu GSMH'nin sadece yüzde 37'sine, Yunanistan'ın ise yüzde 210'una eşit. Türkiye savunma ihtiyaçlarının yüzde 75'ini kendi üretiyor. Yunanistan ise her şeyi dışarıdan satın alıyor” diye ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.