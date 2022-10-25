Çipras'tan kışkırtıcı ''Doğu Akdeniz'' açıklaması!

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri gerginleştirecek açıklamalarda bulundu.

Partisi SYRIZA'nın Merkez Genel Kurul toplantısında konuşan ana muhalefet lideri Çipras, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümete eleştirilerde bulundu.

Çipras, Miçotakis'in, uluslararası sorunları çözmek gibi bir kabiliyete sahip olmadığını belirterek, "Sorumluluk almıyorlar. Büyük laflar etmeyi seviyorlar ancak ülkenin dış politikası kötüye gidiyor. Türk-Yunan ilişkileri de." dedi.

Çipras, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın ardından barış temin edici ve arabulucu bir rol oynadığını belirterek, bu nedenle AB ile ilişkilerini kademeli olarak düzelttiğini söyledi.

'HİÇBİR ŞEY ALMAMASI KABUL EDİLEMEZ'

Çipras, "Türkiye'nin, ABD'nin göz yummasıyla Libya ile bir mutabakat imzalama inisiyatifine sahip olması, Yunanistan'ın güvenilir ve garanti müttefik dogmasını devam ettirerek hiçbir şey almaması kabul edilemez." diye konuştu.

'DOĞU AKDENİZ'DE KARA SULARI GENİŞLETİLMELİ'

"Doğu Akdeniz'de kara sularının genişletilmesini istiyoruz." Diyen Çipras, bu genişletmenin belli bir strateji çerçevesinde ve Doğu Akdeniz'deki tüm komşu ülkelerle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığını belirleyecek müzakereleri başlatacak şekilde olması gerektiğini savundu.