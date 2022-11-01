Çipras, Miçotakis hükümetine yüklendi! Bu suçtur

Radikal Sok İttifak'ın lideri Aleksis Çipras Yunanistan'ı Amerika üssüne çeviren Miçotakis'e çıkıştı. 'Silahlanma programında milli savunma sanayiine yer verilmemesi ulusal bir suçtur.' dedi.

Bir dönem Yunanistan Başbakanı olan ana muhalefet partisi lideri Çipras, Miçotakis hükümetini Yunanistan'ı Amerika üssüne çevirmekle suçladı. Geçtiğimiz iki yılda Miçotakis hükümeti silahlanmaya ayırdığı 14 milyar avrodan silah sanayiinin kazanım elde etmediğini vurgulayan Çipras, 'ulusa karşı işlenen bir suç' olarak değerlendirdi.

Yerel basından edinen bilgilere göre Çipras, Yunanistan Havacılık Sanayii (EAB) yöneticileri ve çalışanları ile bir araya geldi.

Çipras, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin her zaman caydırıcı güce sahip olması gerektiğini savundu. .