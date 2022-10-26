Çipras: Bize Türkiye yanlısı diyorlar

Yunanistan'da ana muhalefet parti lideri Çipras, 'Ne zaman hükümeti eleştirsek bize 'Türkiye yanlısı' diyorlar' siteminde bulundu.

Yunanistan partisi SYRIZA'nın Genel Başkanı Alexis Tsipras, Başbakan Kyriakos Miçotakis'e sitem ederek, hükümetin dış politikasını ne zaman eleştirsek "Türkiye yanlısı bir tutum" olarak yorumlandığını belirtti.

SKAI TV ekranına konuk olan Çipras, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki gerginlik endişe verici olduğunu belirtti.

Silahlanma sorunu çözmez

Miçotakis'in son zamanlarda silahlanma politikasının son derece yanlış olduğunu dile getiren Çipras, silahlanma sorunu çözmeyeceğini belirtti.

Çipras, Türkiye'nin bölgesel gücünü Amerika ve Avrupa ülkeleri önemsemesi gerektiğini vurguladı.