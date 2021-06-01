Cinping'den Esed'e tebrik

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, seçimlerde kazandığı başarı nedeniyle Şam rejimi lideri Esed'e yolladığı tebrik mesajında Suriye'yi güçlü bir şekilde desteklediğini ve ülkesinin 'elinden gelen yardımı yapacağını' açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta düzenlenen seçimlerde galip gelen Suriye lideri Beşar Esed'e tebrik mesajı gönderdi.

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Çin ve Suriye'nin geleneksel bir dostluğa sahip olduğuna ve Suriye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Arap ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Şi, diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümünde Çin-Suriye ilişkilerinde daha büyük başarılar elde etmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Şi ayrıca, ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Suriye'yi güçlü bir şekilde desteklediklerini ve koronavirüsle mücadele, ekonomik canlanma ve halkın refahını iyileştirme gibi konularda 'ellerinden gelen yardımı yapacaklarını' açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.