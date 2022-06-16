Çinliler uzaylılara ait kanıt bulduğunu açıkladı, sonra yayınladığı raporu hemen sildiler

Çin'de resmi bir bilim organında dünya dışı yaşama dair kanıt bulunduğu raporu yer aldı. Söz konusu rapor kısa bir süre sonra kaldırıldı. Çinli bilim insanları dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'la yapay radyo sinyalleri tespit ettiklerini öne sürdü.

Çinli araştırmacılar dünya dışı uygarlıkların varlığına dair kanıt bulduklarını iddia ettiler.

Devlet destekli Science and Technology Daily sitesinde yer alan rapora göre ülkenin dev teleskobu Sky Eye'ın uzaylı uygarlıklara dair belirtiler yakaladığı yayımlandı.

Söz konusu raporun kısa bir süre kaldırıldığı görüldü. Dünyanın en büyük radyo teleskobu olan Sky Eye'ın keşfettiği dar bantlı elektromanyetik sinyaller şimdiye kadar yakalananlardan farkı.

kibin söz konusu sinyalleri daha yakından incelediği belirtildi. Çin'in Sky Eye olarak da bilinen Küresel Diyafram Radyo Teleskop'u (FAST) resmen uzaylı avına başladı.

FAST'ın yeni görevi derin uzayı incelemek ve dünya dışı yaşama kanıt oluşturabilecek radyo sinyallerini bulmak.

Rapora göre 2020 yılında keşfedilen bu sinyallerin yapay olabileceği belirtildi. Bu yapaylık uzayda başka birileri tarafından üretildiği anlamına geliyor.

Devlet destekli Science and Technology Daily'nin raporuna göre Çin, dev Sky Eye teleskobunun uzaylı uygarlıkların belirtilerini yakalamış olabileceğini söyledi.

Rapora göre ekip 2020'de 2019'da toplanan verileri işlerken iki takım şüpheli sinyal tespit etti. Ekip ayrıca 2022'de ötegezegen hedeflerinin gözlem verilerinden başka bir şüpheli sinyal buldu.

Çin'deki Sky Eye düşük frekanslı radyo bandında son derece hassas ve yabancı uygarlıkların araştırılmasında kritik bir rol oynuyor. Yine de uzmanlar söz konusu sinyallerin radyo paraziti olabileceğini de söylüyor.

Kaynak: ntv.com