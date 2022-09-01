Çinin Nüfusu Nedir? Çin Nasıl Bir Ülke?

Çin, Güney Doğu Asya’da bulunan Dünya’nın en kalabalık ülkelerinden birisi olarak bilinir. Çin'in nüfusu kaç? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Çin nasıl bir ülke? İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...

Çin nüfusu 2022 kaç?

2022 yılında dünya nüfusu 7 milyar 924 milyon kişi olarak kaydedildi. Bununla birlikte listenin başında 1 milyar 439 milyon kişi ile Çin birinci sırada yer aldı. Ardından diğer bir kalabalık ülke ise 1 milyar 380 milyon ile Hindistan ikinci sırada yer aldı.

Çin dini inancı nedir?

Çin ülkesinin dini inanışı ne? 21. yüzyılın başında yapılan ulusal anketler, Han Çinlilerin %80'inin bir çeşit Çin halk diniyle Taoizmi izlemektedir. Bununla birlikte %10-16'si Budist; %3-4'ü Hristiyan ve %1-2'si Müslüman olarak bilinmektedir.

Çin Nasıl Bir Ülke?

Doğu Asya ülkesi Çin, 1.4 milyara ulaşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi unvanına sahip olmakta. Çin, gelişmiş sanayisi, nitelikli ve ucuz iş gücü ile dikkatleri üzerine çekmekte. Bunun yanı sıra Çin, üretiminin önemli bir bölümünü ihraç etmekte, tarihi ve doğal güzellikleri ile Asya'nın en popüler turistik destinasyonlarından birisi olarak bilinmektedir.

Çin Neyi İle Meşhur?