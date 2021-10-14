Çin ve Rusya, Sibirya kıyılarında ortak deniz tatbikatına başladı

Çin ve Rusya'nın Sibirya kıyılarında ortak deniz tatbikatı başlattığı bildirildi.

Global Times gazetesinin haberine göre, "Ortak Deniz 2021" adı verilen tatbikat, Rusya'nın Vladivostok şehri açığındaki Büyük Petro Körfezi'nde düzenleniyor.

Tatbikatın, Çin ve Rus donanmalarının haberleşme, mayından korunma, uçaksavar ve denizaltısavar kapasitelerini kullanarak, ortak manevra ve deniz hedeflerine ortak ateş kabiliyetlerini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Çin'in denizaltısavar uçaklarını ve 10 bin tonu aşan muhrip gemilerini ilk kez yurt dışında görevlendiği tatbikat, pazar gününe kadar sürecek.

ABD'nin küresel ve bölgesel politikalarına ve askeri güç politikasına eleştiri yönelten iki ülkenin, Washington yönetiminin İngiltere ve Avustralya ile kurduğu AUKUS ittifakı kapsamında Pasifik'te Avustralya'nın nükleer denizaltı filosu kurmasına yardım edeceğini ilan ettiği bir dönemde ortak tatbikat düzenlemesi dikkat çekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.