Çin ve Japonya'dan 'ikili ilişkilerde diyalog' vurgusu

Çin ve Japonya, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki Tayvan ziyareti ve sonrasındaki askeri tatbikatlar nedeniyle yaşanan gerilimin ardından, ilişkilerin istikrarını korumak için karşılıklı diyaloğun sürdürülmesi mesajı verdi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo ile Çin'in kuzeydoğusundaki liman kenti Tiencin'de görüştü.

Yang ve Akiba, 7 saat süren görüşmede, yaşanan gerilimin ikili ilişkilerin istikrarını bozabilme ihtimaline karşı diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki güven ve iyi niyete vurgu

Akiba, tatbikatta fırlatılan füzeler konusunda Japon hükümetinin protestosunu yineleyerek, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemine işaret etti.

Yang da Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, Tayvan sorununun çözümünün, Çin-Japon ilişkilerinin siyasi temelini korumasına ve iki ülke arasındaki güven ve iyi niyete dayandığının altını çizdi.

Pelosi'nin ziyareti ve Çin'in askeri tatbikatları

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisine sebep olmuştu.

Çin ordusu Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında askeri tatbikatlar düzenlemişti. Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturan tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan çevresine düştüğünü bildirmişti.

Japonya, Çin'in ateşlediği güdümlü füzelerden bazılarının Münhasır Ekonomik Bölgesine (MEB) düştüğünü belirterek olayı protesto etmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.