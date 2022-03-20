DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Lavrov: Rusya dostlarına ihanet etmez
Düzcespor - Siirt İl Özel İdare Spor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Zelenski'nin Putin ile görüşme çağrısına Ankara'dan yanıt
Belçika'da 'Maske Kimsin Sen'deki tavşan, sosyalist lider çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: “Gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz” diyeceksiniz
Rusya ciddi bir krizle karşı karşıya! Sadece iki ayı kaldı
Uzman Çavuş görevine iade edildi! Doktoru darbettiği iddia edilen uzman çavuş görevine döndü mü? Uzman çavuş-doktor olayı
Kenan İmirzalığlu Sinem Kobal çiftinin ikinci bebeklerinin adı ne? Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunun adı ne?
Rus kozmonotlar: Sarı-mavi renkteki tulumların Ukrayna ile ilgisi yok
“Putin bunu yaparsa kıyamet kopar”
Çin, Ukrayna-Rusya savaşında hangi tarafta?
Bolu Dağı Tüneli’ndeki korkunç kazadan acı haber geldi
'Ukrayna savaşı utanç verici bir bataklığa dönüştü!'
Ukrayna'da ölen Rus askerler araçlarla Belarus'a taşınıyor
Psikologlar uyarıyor: Alışveriş bağımlılığına dikkat

TIMETURK / DÜNYA / Çin, Ukrayna-Rusya savaşında hangi tarafta?

Çin, Ukrayna-Rusya savaşında hangi tarafta?

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Çin’in, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tarihin doğru tarafında yer aldığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-03-20 10:51:17
Çin, Ukrayna-Rusya savaşında hangi tarafta?

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çin'in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söyleyen Yi, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin'e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" dedi.

Çin'in bağımsız kararlar vereceğini de yineleyen Yi, “Biz her zaman barışı korumaktan ve savaşa karşı çıkmaktan yana olduk. Çin'in konumu nesnel, adil ve çoğu ülkenin istekleriyle uyumludur” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ile görüşmüş ve Pekin'in Rusya'ya maddi destek vermesi halinde bu kararın sonuçları olacağını belirtmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş