Çin televizyonun iddiası: Putin, Zelenskiy'nin görüşme talebini kabul etti

Çin televizyonunda yer alan iddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zlenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü Peskov da, 'Rusya barış müzakereleri için heyet göndermeye hazır' açıklaması yaptı.

Çin televizyonunda yer alan iddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zlenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı. Putin, Rusya'nın Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye hazır olduğunu söyledi.

Xi şunları söyledi:

“Çin, kendi konumunu Ukrayna meselesinin esasına göre belirliyor. Soğuk Savaş zihniyeti terk edilmeli, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına önem verilmeli ve saygı gösterilmeli ve müzakereler yoluyla dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizması oluşturulmalıdır. Çin, Rusya'nın sorunun çözülmesi için Ukrayna'yla müzakere yapmasını destekliyor. Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyma ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyma konusundaki temel tutumu sabittir. Ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik konseptinden yana olan Çin, özünde Birleşmiş Milletler bulunan uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı düzeni sıkı bir şekilde korumak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır.”

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğunu açıkladı. Peskov Moskova'nın Belarus'un başkenti Minsk'e bir heyet göndermeye hazır olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy iki kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme teklifinde bulunmuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise bugünkü açıklamasında Ukrayna'nın işgaliyle ilgili eleştirilere "Kimse Ukrayna halkını aşağılamayacak, Neonazilere izin vermeyeceğiz Ukrayna'da. Kiev rejimi Batı kontrolü altındadır." şeklinde yanıt verdi. .