Çin savaş gemileri Tayvan sınırına girdi

Çin Halk Cumhuriyeti savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'nda iki devletin karasularını ayıran Medyan Hattı'nı geçerek Tayvan karasularına girdiği açıklandı. Çin'in uzun süredir Tayvan tacizleri biliniyor.

Tayvan yetkilileri, Çin'in aynı zamanda hava sahasını da ihlal ettiğini iddia etti. Tayvanlı yetkililer, dokuz Çin savaş uçağının Tayvan hava sahasına girdiğini ifade etti.