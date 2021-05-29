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Çin Sahil Güvenlik gemileri Japon kara sularına girdi

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdi. Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler, saat 11.00 gibi bölgeden ayrıldı.

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29.05.2021 09:01:43
Çin Sahil Güvenlik gemileri Japon kara sularına girdi

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Buna göre tartışmalı Senkaku Adaları etrafında bu sabah yerel saatle 03.00 civarında dolaşan iki gemi, bölgedeki Uotsuri adasının 20 kilometre kuzeyine yaklaştı.

Sabah yerel saatle 09.00 sularında Çin'e ait iki gemi daha bölgeye gelerek, devriye atan diğer gemilere katıldı.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler, saat 11.00 gibi bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler tartışmalı Senkaku etrafında bu yıl 18. kez Japonya kara sularına girdi.

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takım adalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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