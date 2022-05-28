Çin, Rusya'ya ait Boeinglere hava sahasını kapattı

RBC gazetesi, Çin'in Rus havayolu şirketlerinin elindeki Boeing uçaklara hava sahasını kapattığını yazdı. Söz konusu uçakların artık uluslararası IATA ve ICAO standartlarına uygunluk göstermediği, bu nedenle uçma izinlerinin bulunmadığı bildiriliyor

Haberde karara gerekçe olarak havayolu şirketlerinin ellerindeki ithal uçakların yurtdışı kayıtlarını sildirdiklerine dair resmi verileri Çinli makamlara sunamamaları gösteriliyor. Rus yetkililer bu uçakların yabancı registrasyon kayıtlarını ülke içine taşıdığını açıklamıştı.



Haberde Türkiye'nin de benzer nedenlerden ötürü Rusya'nın elindeki "çift kayıtlı" uçaklara hava sahasını kullanma izni vermediği ileri sürüldü.



RBC'nın sektör içindeki iki kaynağa dayandırdığı haberin ardından, Global Link Logistics ve Optimalog gibi havayolu taşımacılığı şirketleri temsilcileri de Aviastar-Tu ve IFly gibi kargo şirketlerinin uçuşlarının Çin tarafından durdurulduğunu doğruladı. Aviastar-Tu, ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyor.



Söz konusu uçakların artık uluslararası IATA ve ICAO standartlarına uygunluk göstermediği, bu nedenle uçma izinlerinin bulunmadığı bildiriliyor.



RBC'nın ulaştığı Rosaviatsiya yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Kaynak: turkrus.com.tr