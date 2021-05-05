DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Çin roketinin parçaları Türkiye'ye de düşebilir

Çin'in uzay istasyonu için yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıktığı haberinin ardından ABD Savunma Bakanlığı roketi takibe aldı. Avrupa Uzay Ajansı, parçaların 41'inci kuzey ve güney enlemleri arasına düşebileceğini duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.05.2021 15:46:53
Çin roketinin parçaları Türkiye'ye de düşebilir

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Howard, roketin parçalarının on binlerce kilometrekarelik alanda nereye düşeceğinin net olarak bilinmediğini açıklarken bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini sözlerine ekledi.

29 Nisan'da roketin başarıyla fırlatılmasının ardından modül fırlatıcı ana aşamasından ayrıldı. Ancak gövde Dünya'nın etrafında kontrolsüz biçimde dönmeye ve parçalanmaya başladı.

Çin roketi alarmı: Kontrolden çıktı, parçaları Dünya'ya düşecek

22 ton ağırlığında olduğu belirtilen 30 metrelik roketin parçalarının ne zaman ve nereye düşeceği bilinmiyor.

Parçalar Türkiye'ye de düşebilir

Uzmanlar, parçaların kuzeyde New York ile Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşebileceğini öngörüyor.

Risk altındaki yerler arasında İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu Türkiye'nin birçok şehri de var.

Roketin 8 Mayıs'ta düşeceği tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan