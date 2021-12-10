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Çin medyası: Komünist Parti üyelerinin üç çocuk yapma sorumluluğu var

TIMETURK / DÜNYA / Çin medyası: Komünist Parti üyelerinin üç çocuk yapma sorumluluğu var

Çin medyası: Komünist Parti üyelerinin üç çocuk yapma sorumluluğu var

Çin’de devlete bağlı bir internet sitesinde yayımlanan editoryal yazıda, Çin’de doğum oranları giderek düşerken Komünist Parti üyelerinin ülkenin iyiliği için üç çocuk yapma sorumluluğu olduğu yazdı.

1 Saat Önce
2021-12-10 08:53:45
Çin medyası: Komünist Parti üyelerinin üç çocuk yapma sorumluluğu var

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen ay Çin devletine bağlı medya oluşumu China Reports Network'te paylaşılan yazı, internet kullanıcılarının ilgisini çekti. Milyonlarca paylaşım, yorum alan yazı, ilgi büyüdükçe internet sitesinden kaldırıldı.

Yazıda, 95 milyon kişiden oluşan Çin Komünist Parti üyelerinin “ülkenin nüfus büyümesi sorumluluğu ve gerekliliği omuzlanıp üç çocuk politikası için harekete geçmesi gerektiği” belirtiliyordu.

Yazı şöyle devam etti: “Hiçbir parti üyesinin evlenmemek, çocuk yapmamak ya da bir ya da iki çocuk yapmak için bahanesi olmamalı.”

Çin'de yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranlarıyla bir demografik krize doğru gidiliyor. Nüfusun yüzde 18'inden fazlasının 60 yaş üstü olduğu biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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