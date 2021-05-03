Çin Komünist Partisi’nin paylaşımı Hindistan’ı kızdırdı

Çin Komünist Partisi'yle ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan ve Hindistan'daki Covid-19 ölümleriyle alay eden bir paylaşım, tepkilerin ardından silindi.

Çin Komünist Partisi'yle ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan ve Hindistan'daki Covid-19 ölümleriyle alay eden bir paylaşım, tepkilerin ardından silindi.

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da yapılan paylaşımda, Çin'de fırlatılan bir roket ile Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin parklarda yakıldığı fotoğraf yan yana koyularak "Çin'de yakılan ateş ile Hindistan'da yakılan ateş arasındaki fark" yazılmıştı.

Cumartesi akşamüstü yapılan bu paylaşım tepkilerin ardından silindi.

Milyonlarca takipçisi olan Çin Komünist Partisi Merkezi Politik ve Yasal İşler Komisyonu tarafından yapılan paylaşımın ardından Weibo kullanıcıları bunun uygunsuz olduğunu, Çin'in Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini sunmasının daha doğru olacağını yazmıştı.

Çin'deki Global Times gazetesinin yazı işleri müdürü Hu Şijin Çin'in Hindistan'la insani bir dayanışma göstermesinin ahlaki açıdan daha doğru olacağını belirten bir makale kaleme aldı.

Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, ülkede artan ölümler nedeniyle başsağlığı mesajı iletmiş, ihtiyaç duyulması halinde yardım gönderebileceklerini söylemişti.

Hindistan'da koronavirüs salgınının ikinci dalgası çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Ülke genelinde hastanelerde boş yatak bulmak zorlaşırken oksijen kıtlığı da yaşanıyor.

Pazar günü Hindistan'daki günlük can kayıpları 3 bin 689 ile pandeminin başından bu yana en üst seviyeye ulaştı.

Cumartesi günü ise ülkede tespit edilen 400 bin yeni vaka bu alanda bir dünya rekoru kırdı.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.