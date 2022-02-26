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Çin, ‘işgal’ yerine ‘özel askeri operasyon’ diyor

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çinli liderin Putin'e Ukrayna ile müzakere çağrısı yaptığı belirtildi.

1 Saat Önce
2022-02-26 00:14:49
Çin, ‘işgal’ yerine ‘özel askeri operasyon’ diyor

Çin lideri Şi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna harekatı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Şi'ni Rusya'ya sorunların çözümü için Ukrayna ile müzakere edilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

“Özel askeri operasyon”

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına Batı dünyasından tepki yükselirken, Çin'in konuyla ilgili mesajları da merakla bekleniyordu.

Çin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kapsamında hemen pozisyon almazken Çin Devlet Başkan Şi Jinping de iki ülkenin dostluklarının “sınırı olmadığını” açıklamasından haftalar sonra Ukrayna işgali üzerine Putin ile olan telefon görüşme yapana kadar bir mesaj vermemişti.

Çin devlet medyası büyük oranda “işgal” tabirinden kaçınarak Rusya'nın saldırısını “özel askeri operasyon” şeklinde niteledi.

Çin medyasından Rusya'ya destek

Devlet destekli Beijing News ise sosyal medya hesabında yayımlanan fakat sonrasında silinen editoryal yönlendirme ile muhabirlere Rusya'yı eleştiren ya da Batı görüşlerini destekleyen yorumlardan kaçınmalarının istendiğini duyurdu. .

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