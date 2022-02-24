Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekat başlatmasının ardından Çin, Rusya'nın başlattığı harekatı destekler nitelikte açıklamalar ile dikkat çekti. Çin Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasına ne dedi? Çin'in yeni harekat planı ne olacak? Çin Tayvan'ı işgal eder mi? İşte detaylar...

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat tüm dünyanın gündemine oturdu. NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler temsilcileri başlatılan askeri harekat hakkında fikir ve düşüncelerini tüm dünya ile paylaştı. NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg, G-7 lideriler zirvesinin bugün Rusya-Ukrayna krizini görüşmek adına toplayacağını duyurdu. Yaşanılan kriz hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflarların karşı karşıya gelmesinin üzüntüsünü duyduğu belirtti. Erdoğan,

"Sözlerime askeri harekatı kabul edemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini dost ülkeler olarak gördüğümüz yakın siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkiler içerisinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna'nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından samimi olarak büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Ukrayna'ya yakın coğrafyalardaki devletlerin açıklamalarının ardından bir açıklamada Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldi. Pekin yönetimi, Rusya'nın egemen bir ülke olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Çin'in yeni harekat planı ne olacak? Çin Tayvan'ı işgal eder mi?

Ukrayna sorununun gündeme gelmesinden itibaren bazı kişilerin, Tayvan'ı gündeme getirdiğini fakat bunun tarihi bilgi eksikliğinden kaynaklandığını savunan Hua, "Tayvan, elbette ki Ukrayna değildir. Tayvan, daima Çin'in ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu inkar edilmez bir tarihi ve hukuki gerçektir. Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerde evrensel kabul edilen normdur." ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından Çin Halk Cumhuriyeti savaş gemileri, Tayvan Boğazı'nda iki devletin karasularını ayıran Medyan Hattı'nı geçerek Tayvan karasularına girmesi dikkatleri üstüne çekti.

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