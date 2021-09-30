Çin'in Uygur politikasıyla mücadeleden yana olan Kişida başbakan olma yolunda

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), Çin'in Uygur politikasıyla mücadeleden yana olan Dışişleri eski Bakanı Fumio Kişida'yı parti liderliğine seçti.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), eski Dışişleri Bakanı Fumio Kişida'yı parti liderliğine seçti. LDP'nin parlamentoda çoğunluğa sahip olması nedeniyle Kişida'nın başbakanlığa seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fumio Kişida, bir yıllık başbakanlık görevinin ardından parti başkanlık seçimlerine katılmama kararı alan Başbakan Yoşihide Suga'nın yerini alacak.

28 Kasım'da genel seçimlere gidecek ülkede Kişida'nın ılımlı tavrının LDP'nin sandık sonuçlarını ne yönde etkileyeceği bilinmiyor. Kişida, seçilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada güçlü bir büyüme elde etmek için zenginliğin tüm topluma yayılması ve "küçük bir grubun" elinde yoğunlaşmaması gerektiğinin altını çizdi. Gelir eşitsizliğini gidermek için konut ve eğitime yatırım yapılacağını vadeden yeni lider, servetin ekonomik büyüme sağlaması ve eşit şekilde dağılması için çabalayacaklarını belirtti.

Çin'in Uygurlara müdahalesinin

kınanması taraftarı

Her ne kadar parlak olmayan bir halk desteği ve silik bir imaja sahip olsa da Kişida, partinin önemli isimlerinin desteğini alarak en büyük rakibi Covid-19 aşısının yayılmasından sorumlu tutulan bakan Taro Kono'nun önünü kesmeyi başardı.

Uzmanlar Kişida'yı partide istikrarı sürdürecek ve teknokratların söylediklerini yapacak bir figür olarak görüyor.

Kano ise "açık sözlü" ve "inatçı" bulunmasından dolayı partide destek kaybına uğradı. Çok iyi İngilizce konuşan ve Twitter'da geniş takipçi sayısına sahip politikacı, Kişida'nın çekimser kaldığı eşcinsel evliliği tanıyacak yasaları destekleyerek sosyal konularda partideki ana akımdan kendisini soyutlamıştı.

Çin ile bir yandan ticari bağları korurken diğer yandan ülkenin savunma gücünü artırmayı hedefleyeceğini belirten Kişida ise Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan QUAD grubu da dahil olmak üzere diğer ortaklarla güvenlik bağlarını güçlendirme ihtiyacı konusunda geniş bir fikir birliğini paylaşıyor.

Japonya'nın sahil güvenliğini güçlendirmek isteyen eski Dışişleri Bakanı, Çin'in Uygurlara yönelik muamelesini kınayan bir kararın çıkarılmasından yana. Ayrıca Uygurlara karşı işlenen insan hakları ihlallerini takip etmek üzere bir başbakan yardımcısı atamayı hedefliyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.