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Çin'in Taklamakan Çölü'nde ABD uçak gemilerinin maketlerini inşa ettiği öne sürüldü
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TIMETURK / DÜNYA / Çin'in Taklamakan Çölü'nde ABD uçak gemilerinin maketlerini inşa ettiği öne sürüldü

Çin'in Taklamakan Çölü'nde ABD uçak gemilerinin maketlerini inşa ettiği öne sürüldü

Çin'in olası bir çatışma ihtimaline karşı tatbikat amacıyla, ABD uçak gemilerinin maketlerini yaptırdığı iddia edildi.

1 Saat Önce
2021-11-08 18:41:35
Çin'in Taklamakan Çölü'nde ABD uçak gemilerinin maketlerini inşa ettiği öne sürüldü

Merkezi ABD'nin Colorado şehrindeki uydu görüntüleme şirketi Maxar Teknoloji tarafından yayımlanan uydu fotoğraflarında, Çin'in kuzeybatısında Taklamakan Çölü olduğu ileri sürülen bir bölgede uçak gemisi ve muhrip gemi maketlerinin tren raylarında taşındığı, araziye yerleştirildiği görülüyor.

Bağımsız askeri düşünce kuruluşu ABD Donanma Enstitüsü, gemi tertibatı ve bazı silah sistemlerinin detaylarının seçildiği mavi renkteki maketlerin, atış hedefi olarak konumlandırıldığını öne sürdü.

Hedeflerin uçak gemilerini hedef alan bazı güdümlü füzeleri test etmek için kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'deki günlük olağan basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıtta, konuyla ilgili bilgisi olmadığını söyledi.

ABD, Çin'in son dönemdeki silahlanma ve diğer askeri yatırımlarını endişeyle izliyor.

Pentagon, kasım başında yayımladığı raporda, Pekin'in nükleer silah kapasitesini bir yıl önce tahmin edilenden çok daha hızlı geliştirdiği, bunun yüzyıl ortasına kadar ABD askeri gücünü yakalama veya geçme hedefi doğrultusunda yapıldığı belirtilmişti.

Raporda, "Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) değişen kavram ve kabiliyetleri, ABD'yi işaret eden 'güçlü düşmana' karşı savaşabilme ve kazanabilme yeteneğini güçlendirmeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin'in hipersonik silah testi yaptığı iddiasında bulunmuş, bu durumu Sovyet Rusya'nın 1957'de Sputnik uydusunu ABD'den önce uzaya göndermesine benzeterek, "Sputnik'e çok yakın bir an" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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