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Çin'in Şanghay kenti tamamen kapatıldı!

Çin'in Şanghay kentindeki karantina önlemleri, Covid-19 vakalarında yeni bir artış nedeniyle şehrin 25 milyonluk nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde genişletildi.

25 Dakika Önce
2022-04-05 15:21:13
Çin'in Şanghay kenti tamamen kapatıldı!

Şehrin doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Şanghay'da artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi.

Bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir olan Şanghay bir aydan uzun süredir yeni bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediyor.

Rakamlar bazı uluslararası standartlara göre yüksek olmasa da günlük koronavirüs vaka sayısının 13 bini aşması endişe yarattı.

Ülkenin finansal merkezi Şanghay'ın bazı bölgelerinde yaşayanlar, katı politikalar nedeniyle hiç kimsenin temel erzak alışverişi için bile konutlarından çıkmasına izin verilmediğini söylüyor. .

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