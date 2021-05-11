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Çin'in nüfus artışı geriledi

Bir milyar 410 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus artışı, Pekin'i endişelendirecek kadar düşmeye devam ediyor. Tek çocuk politikası, Çin'de 400 milyon doğumu engelledi.

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Google News - Timeturk
11.05.2021 10:07:37
Çin'in nüfus artışı geriledi

Bir milyar 410 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus artışı, Pekin'i endişelendirecek kadar düşmeye devam ediyor.

2020 yılı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından (1949) bu yana doğum oranının en düşük seviyede olduğu yıl oldu. Pandeminin doğumlarda etkisi olsa da bir önceki yılda kaydedilen doğum oranı da düşük seviyelerdeydi.

Salı günü yayınlanan 2010-2020 arası nüfus sayımı sonuçlarına göre, Çin'in nüfusunun yüzde 5,38 artarak 1,41 milyara yükseldi. Bir önceki on yılda ise nüfus artışı yüzde 5,84 idi.

Pekin'in 1970'lerde yürürlüğe soktuğu tek çocuk politikası ile her yıl düzenli olarak nüfus artışı düştü.

Son yıllarda Pekin, çocuk politikasını gevşetse de nüfus düşüşünü tersine çevirecek kadar sonuçlar alamadı. 2016'da Çin, tek çocuk politikasında reforma giderek iki çocuk sınırını getirmişti.
Ülkede ekonomik durum, kariyer ve hayat pahalılığı gibi sorunların yeni doğan çocuk sayısının düşmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

BM: 2030'dan itibaren Çin'in nüfusu azalacak

Guangdong Nüfus Geliştirme Akademisi direktörü Dong Yuzheng'a göre, yürürlükte olan iki çocuk sınırlaması kaldırılmadığı taktirde, önümüzdeki beş yıl içinde doğum sayısı yılda 10 milyonun altına düşebilir.

Birleşmiş Milletler'in analizlerine göre, Çin anakarasındaki nüfus 2030'da zirve yaptıktan sonra düşüşe geçecek.
Nisan ayı sonlarında Financial Times gazetesi, nüfus sayımı ile görevli Çinli yetkiliye dayandırdığı haberinde, 2020'de nüfusun bir önceki yıla göre azaldığını iddia etmişti, fakat bu konuda Pekin'den açıklama gelmedi.

Tek çocuk politikası, Çin'de 400 milyon doğumu engelledi

Çin'de 1970 yılında kadınların doğum oranı 5.18 iken bu oran şimdi 1.6'ya düştü. Tek çocuk politikasının Çin'de şimdiye kadar 400 milyon doğumu engellediği tahmin ediliyor.
Ülkede boşanma oranları da rekor kırıyor. Sivil İşler Bakanlığı'ndan alınan verilere göre 2019'un ilk üç çeyreğinde yaklaşık 7,1 milyon çift evlenirken 3,1 milyon çift de boşanma davası açtı.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan