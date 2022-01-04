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TIMETURK / DÜNYA / Çin'in karantina altındaki kentinde ilginç değiş tokuş! Lahana karşılığı sigara

Çin'in karantina altındaki kentinde ilginç değiş tokuş! Lahana karşılığı sigara

Çin'in karantina altındaki Xi'an kentinde gıda sıkıntısı kaygıları devam ederken, kent sakinlerinin son günlerde yiyecek değiş tokuşuna başladığı bildirildi. Sosyal medya paylaşımlarında, bazı kent sakinlerinin yiyecek karşılığında malzeme ve hatta teknolojik cihazlar önerdiği görülüyor.

3 Saat Önce
2022-01-04 08:42:08
Çin'in karantina altındaki kentinde ilginç değiş tokuş! Lahana karşılığı sigara

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Çin'in karantina altındaki Xi'an kentinde gıda sıkıntısı kaygıları devam ederken, kent sakinlerinin son günlerde yiyecek değiş tokuşuna başladığı bildirildi.

Sosyal medya paylaşımlarında, bazı kent sakinlerinin yiyecek karşılığında malzeme ve hatta teknolojik cihazlar önerdiği görülüyor.

13 milyon nüfuslu kentte halk 23 Aralık'tan bu yana evlerinde karantinada ve yiyecek satın almak için dışarı çıkamıyorlar.

Son günlerde birçok kent sakini sosyal medyada çeşitli şikayetler dile getirmeye başladı.

Yetkililer hanelere bedava gıda sağlarken, bazıları yiyeceklerinin bittiğini ya da hiç yardım almadıklarını söyledi.

Sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan video ve fotoğraflarda, lahana karşılığı sigara, bulaşık deterjanı karşılığı elma ve hijyenik ped karşılığı sebze değiş tokuş edenler görülüyor.

Bir videoda da bir genç Nintendo Switch oyun konsolunu bir paket hazır makarna ve iki çörek karşılığında verirken kaydediliyor.

Wang soyadlı bir kent sakini RFA Haber'ea yaptığı açıklamada "İnsanlar aynı binadakilerle değiş tokuş ediyor, çünkü yeterli yiyecekleri yok" derken, bir adamın pirinç karşılığında akıllı telefonunu ve tabletini verdiği bildirildi.

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Bir Weibo kullanıcısı da "Çaresiz vatandaşlar, değiş tokuş çağına geri döndü. Kulak çubuğu patatesle değiştiriliyor" derken, bir kullanıcı da durumu "ilkel topluma geri dönüş" diye tanımladı.

Xi'an şu anda Çin'de Covid salgınının merkez üssü ve yetkililer çok sert önlemlere başvurdu. Salgın, sıfır vaka stratejisi güden Çin'de görülen en kötü durum. Hükümet, Çin Yeni Yılı gelecek ayki Pekin Kış Olimpiyatları öncesi vakaları yok etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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