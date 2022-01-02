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TIMETURK / DÜNYA / Çin’in gizli planı deşifre oldu

Çin’in gizli planı deşifre oldu

Washington Post Gazetesi, Çin’in Facebook ve Twitter verilerini otomatik olarak toplayan ve yerel Çin sunucularında gerçek zamanlı olarak depolayan bir yazılım ürettiğini ve bu sayede tüm Batı’yı takip ettiğini iddia etti.

3 Saat Önce
2022-01-02 08:17:15
Çin’in gizli planı deşifre oldu

Amerikan Washington Post Gazetesi Çin'in, devlet kurumlarını, ordusunu ve polisini yabancı hedeflerle ilgili bilgilerle donatmak için Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere dünya genelinde sosyal medya madenciliği yaparak veri topladığını duyurdu.

Çin'in son on yılda geliştirdiği ve özellikle siyasi açıdan hassas bilgiler konusunda kullanılan ‘kamuoyu analiz yazılımı' adı verilen veri gözetim ağı içinde Twitter'dan veri toplayan, devlete ait 320 bin dolarlık bir medya yazılımı da yer alıyor. Çin bu sayede yabancı gazeteci, siyasi ve akademisyenlerle ilgili verileri toplayabiliyor.

Aynı ağ içerisinde ayrıca polisin kullandığı, Batı'nın Hong Kong ve Tayvan'daki konuşmalarını analiz eden 216.000 dolarlık bir Pekin polis istihbarat programı da bulunuyor.

Doğu Türkistan (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir merkezdeyse yurtdışında Uygurca hazırlanmış içerikler veritabanına kaydediliyor.

Bu gözetleme ağları, Pekin'in büyük veri ve yapay zeka yoluyla yabancı propaganda çabalarını iyileştirmeye yönelik adımlarının sadece bir parçası. Pekin yönetimi ayrıca çıkarlarını baltalayan eğilimler için gerçek zamanlı alarmlar vermek üzere tasarlanmış bir uyarı sistemi ağı oluşturuyor.

Çin'in gizli planının ortaya çıkması üzerine açıklama yapan Twitter sözcüsü Katie Rosborough, “Geliştirici politikamız ve koşullarımız uyarınca gözetim amacıyla API'mizin kullanımını yasaklıyoruz” ifadelerini kullandı.

Facebook, izlemeden haberdar olup olmadığı veya Çin'in platformda veri toplamaya yetkili olup olmadığı konusunda yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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