Çin'in Fucien eyaletindeki yeni vakalar alarma yol açtı

Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri alındı.

Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri alındı.

Global Times gazetesinin haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu 2,9 milyon nüfuslu kentte, cuma gününden bu yana 18'i hastalık belirtisi göstermeyen 24 Kovid-19 vakası tespit edildiğini bildirdi.

Hastalardan ve taşıyıcılardan alınan numunelerin ilk incelemelerinde, 19 numunede Kovid-19 bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının izine rastlandığı bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu salgını kontrol için bölgeye bir uzman heyeti gönderirken, vakaların ortaya çıktığı Şianyou ilçesine bağlı 6 köyde yaşayanlara toplu testler uygulandı.

Vakalar nedeniyle Putian'da şehir içi ve şehirler arası otobüs ve tren seferleri durdurulurken, sinemalar, kahvehaneler, spor salonları ve bazı işletmeler geçici olarak hizmete kapatıldı.

Restoranlara ve süper marketlere müşteri sayılarını sınırlama ve girişlerde ateş ölçme talimatı verildi, okullarda öğrencilere derslerde maske takma zorunluluğu getirildi.

İlk kez öğrenciler arasında yayılan vakaların 4 Ağustos'ta Singapur'dan dönen bir veliden yayılmış olabileceği tahmin ediliyor. Soy isminin Lin olduğu belirtilen velinin ülkeye dönüşünde 14 gün karantinada kaldığı ve karantina süresince yapılan testlerinin negatif çıktığı ifade ediliyor.

Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 95 bin 199 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.