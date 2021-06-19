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Çin'in en iyi nükleer enerji uzmanlarından biri intihar etti!

Çin'in nükleer enerji alanında önde gelen bilim insanlarından Cang'ın intihar ettiği bildirildi

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19.06.2021 19:35:59
Çin'in en iyi nükleer enerji uzmanlarından biri intihar etti!

Çin'in nükleer enerji alanında önde gelen bilim insanlarından, Harbin Mühendislik Üniversitesi Başkan Yardımcısı Cang Ciciang'ın intihar ettiği belirtildi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, üniversiteden yapılan açıklamada Cang'ın, perşembe günü sabah saatlerinde Heilongjiang eyaletine bağlı Harbin kentinde yüksek bir binadan düşerek öldüğü kaydedildi.

Açıklamada polisin olay yerinde yaptığı incelemede Cang'ın ölümünde cinayet izine rastlamadığı ifade edildi.

Bilim insanının ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çin ordusu ile yakın bağları vardı

Harbin Mühendislik Üniversitesinde nükleer bilim ve teknoloji bölümünde profesör olan Cang, aynı zamanda üniversitenin Komünist Partisi Daimi Komitesinin üyesiydi

Ülkenin önde gelen nükleer bilimcilerinden biri olan Cang, Çin Nükleer Bilim Cemiyetinin de başkan yardımcılığını yürütüyordu.

ABD, Haziran 2020'de Cang'ın yönetiminde bulunduğu Harbin Mühendislik Üniversitesini Çin ordusu ile yakın bağları sebebiyle ABD'de geliştirilen bir bilgisayar yazılımını kullanmaktan men etmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı da 2020'de Harbin Mühendislik Üniversitesi ile Harbin Teknoloji Enstitüsünü ihracat kontrolü kapsamındaki kurum ve şirketlerin yer aldığı "varlık listesine" dahil etmişti.

AA/Star

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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